Титулований українець розповів, про те, як можна відібратися на ОІ-2020 і без поїздки на ЧС у Росію

Олександр Хижняк/Xsport

На Олімпійські ігри-2020 можна отримати ліцензію не тільки через чемпіонат світу-2019, який відбудеться у Росії.

Про це заявив чемпіон світу та Європи Олександр Хижняк під час церемонії нагородження найкращих спортсменів у 2018 році, де він виграв номінацію.

"Ліцензії у нас розігруються не тільки на чемпіонаті світу, проходять і інші ліцензійні турніри. Не можу сказати їх точну кількість, час проведення, але можливість потрапити на Олімпіаду у нас є не тільки на світовій першості", - заявив Хижняк.

"Розписано цілий план науковцем нашої збірної, моїм тренером. Розписаний цілий цикл підготовки до Олімпійських ігор, сама участь в Іграх в Токіо в 2020-м", - цитує боксера XSport.

Нагадаємо, через заборону брати участь у змаганнях на території РФ українські спортсмени пропустять ЧС-2019.

Додамо, що Хижняк став чемпіоном світу у 2017 році, виступаючи у категорії до 75 кг.

Взимку 2018-го Хижняк отримав нагороду як найкращий боксер 2017 року за версією AIBA.