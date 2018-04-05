Супербій Джошуа- Вайлдер може відбутися вже у 2018 році - промоутер
Бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій категорії між британцем Ентоні Джошуа та американцем Деонтеєм Вайлдером може відбутися вже у 2018 році.
Про це заявив промоутер Джошуа Едді Гірн.
"Повторюся, вікно для цього бою - у 2018 році, інакше ми ризикуємо так і не провести цей об'єднавчий бій. Ентоні дуже хоче цієї битви і я впевнений, що вона відбудеться саме у цьому році", - цитує Гірна BoxingScene.
Додамо, що на кону поєдинка буде стояти 5 чемпіонських титулів.
Нагадаємо, раніше Гірн заявив, що бій може відбутися, проте у Джошуа є певні зобов'язання щодо обов'язкових захистів.
Як відомо, Джошуа став володарем чотирьох поясів після перемоги над новозеландцем Джеффом Паркером.
Після матчу, який відбувся у Кардіффі 31 березня, Вайлдер вчергове викликав Джошуа на бій.
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