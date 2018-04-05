Супербій Джошуа- Вайлдер може відбутися вже у 2018 році - промоутер

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій категорії між британцем Ентоні Джошуа та американцем Деонтеєм Вайлдером може відбутися вже у 2018 році.

Про це заявив промоутер Джошуа Едді Гірн.

"Повторюся, вікно для цього бою - у 2018 році, інакше ми ризикуємо так і не провести цей об'єднавчий бій. Ентоні дуже хоче цієї битви і я впевнений, що вона відбудеться саме у цьому році", - цитує Гірна BoxingScene.

Додамо, що на кону поєдинка буде стояти 5 чемпіонських титулів.

Нагадаємо, раніше Гірн заявив, що бій може відбутися, проте у Джошуа є певні зобов'язання щодо обов'язкових захистів.

Як відомо, Джошуа став володарем чотирьох поясів після перемоги над новозеландцем Джеффом Паркером.

Після матчу, який відбувся у Кардіффі 31 березня, Вайлдер вчергове викликав Джошуа на бій.