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06.04.2018  11:57

Зірка міксфайту Макгрегор відправиться на лаву для підсудних: подробиці інциденту у Нью-Йорку

 

Ірландському бійцю UFC Конору Макгрегору зроблено обвинувачення у зв'язку із інцидентом, який стався напередодні у Нью-Йорку.

Так, він постане перед судом із обвинуваченням у здійсненні трьох правопорушень. Судове засідання призначене на ранок п'ятниці 6 квітня за місцевим часом. 

Нагадаємо, що Макгрегор разом із друзями атакували автобус, у якому перебували бійці, що мали взяти участь у турнірі UFC 223 у Нью-Йорку. У підсумку травми отримали декілька осіб, а автобусу, як з'ясувалося згодом, було завдано пошкодження на 8 тисяч доларів США. 

Наразі поліція Нью-Йорка та UFC веде розслідування інциденту. 

У пресі зробили припущення, що Макгрегор атакував автобус, щоб розібратися із російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим. 

Раніше була інформація, що напередодні Нового року Макгрегор перехворів свинячим гриппом.





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