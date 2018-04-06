Зірка міксфайту Макгрегор відправиться на лаву для підсудних: подробиці інциденту у Нью-Йорку
Ірландському бійцю UFC Конору Макгрегору зроблено обвинувачення у зв'язку із інцидентом, який стався напередодні у Нью-Йорку.
Так, він постане перед судом із обвинуваченням у здійсненні трьох правопорушень. Судове засідання призначене на ранок п'ятниці 6 квітня за місцевим часом.
Нагадаємо, що Макгрегор разом із друзями атакували автобус, у якому перебували бійці, що мали взяти участь у турнірі UFC 223 у Нью-Йорку. У підсумку травми отримали декілька осіб, а автобусу, як з'ясувалося згодом, було завдано пошкодження на 8 тисяч доларів США.
Наразі поліція Нью-Йорка та UFC веде розслідування інциденту.
У пресі зробили припущення, що Макгрегор атакував автобус, щоб розібратися із російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим.
Раніше була інформація, що напередодні Нового року Макгрегор перехворів свинячим гриппом.
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