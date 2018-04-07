Ломаченко показав сильний ролик в Instagram, як готується до бою з Лінаресом

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко активно працює перед боєм з Хорхе Лінаресом.

Відеонарізку тренувань Лома виклав на своїй сторінці в інстаграм, підписавши її "Готуємося до 12 травня".

Поєдинок Ломаченко - Лінарес відбудеться саме 12 травня в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Ломаченко запропонував Лінаресу парі на 200 тисяч доларів.