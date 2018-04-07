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241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 11:40
Ломаченко показав сильний ролик в Instagram, як готується до бою з Лінаресом
|Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко активно працює перед боєм з Хорхе Лінаресом.
Відеонарізку тренувань Лома виклав на своїй сторінці в інстаграм, підписавши її "Готуємося до 12 травня".
Поєдинок Ломаченко - Лінарес відбудеться саме 12 травня в Нью-Йорку.
Нагадаємо, що Ломаченко запропонував Лінаресу парі на 200 тисяч доларів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій