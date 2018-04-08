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08.04.2018  00:33

У США зробили цікаве порівняння щодо братів Кличків

 Володимир та Віталій Клички

Брати Клички - різні боксери з точки зору ведення поєдинків, проте обидва врешті-решт досягли великих висот у своїй кар'єрі.

Про це заявив Джей Діас - відомий тренер та менеджер із США, який працює із чемпіоном світу WBC у суперважкій категорії Деонтеєм Вайлдером. 

"Подивіться на братів Кличків. Володимир - боксер із найбільш правильною технікою, напевно найкращою за останні років 20. Віталій був нетиповим боксером: постійно опущені руки, звивисті удари. Але вони обидва будуть у Залі слави", - вважає Діс.

"Люди часто не розуміють те, що бачать. Коли у бокссера такий зріст, як у Деонтея (зріст Вайлдера - 201 см - ред.), це виглядає трохи незвично. І звісно, він ніколи не буде робити все як за підручником. Завжди є декілька варіантів, щоб добиватися результату. Згадаємо бій із Бермейном Стіверном (мається на увазі, єдиний поєдинок у кар'єрі Вайлдера, в якому він пройшов усю дистанцію, у січні 2015 року - ред.). У першому нокдауні було так, наче це робив Володимир - двієчка, технічно бездоганна. У другому та третьому - у стилі Віталія", - цитує тренера BoxingScene. 

Також за словами Діса, у Вайлдера - найсильніший удар у суперважкому дивізіоні на сьогоднішній день. 

Раніше повідомлялося, що промоутер Ентоні Джошуа впевнений у тому, що зустріч двох найкращих суперважковаговиків відбудеться у 2018 році.

Також у США можливе протистояння Джошуа та Вайлдера порівняли із суперництвом Евандера Холіфілда та Ріддіка Боу.





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