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59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 17:58
Мейвезер хоче організувати бій проти Ломаченка
|Василь Ломаченко
Глава Mayweather Promotions Флойд Мейвезер має намір організувати бій між Джервонтою Девісом і українським чемпіоном за версією WBO Василем Ломаченком.
Про це заявив сам Мейвезер.
"Якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то ми зробимо йому бій з Ломаченком. Я вже провів попередні переговори з TopRank", - наводить слова Мейвезера vringe.com.
Нагадаємо, що свій наступний бій Василь Ломаченко проведе 12-го травня проти чемпіона за версією WBA Хорхе Лінареса.
У свою чергу поєдинок Девіса проти Хесуса Куейяра запланований на 21-е квітня.
Раніше була інформація, що Ломаченко показав сильний ролик в Instagram, як готується до бою з Лінаресом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій