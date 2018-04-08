Мейвезер хоче організувати бій проти Ломаченка

Василь Ломаченко

Глава Mayweather Promotions Флойд Мейвезер має намір організувати бій між Джервонтою Девісом і українським чемпіоном за версією WBO Василем Ломаченком.

Про це заявив сам Мейвезер.

"Якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то ми зробимо йому бій з Ломаченком. Я вже провів попередні переговори з TopRank", - наводить слова Мейвезера vringe.com.

Нагадаємо, що свій наступний бій Василь Ломаченко проведе 12-го травня проти чемпіона за версією WBA Хорхе Лінареса.

У свою чергу поєдинок Девіса проти Хесуса Куейяра запланований на 21-е квітня.

Раніше була інформація, що Ломаченко показав сильний ролик в Instagram, як готується до бою з Лінаресом.