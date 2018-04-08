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08.04.2018  19:27

В Top Rank підтвердили, що Мейвезер виходив на них стосовно бою з Ломаченком

Флойд Мейвезер

Промоутер Джервонти Девіса Флойд Мейвезер дзвонив зв'язувався із Top Rank з приводу організації бою з Василем Ломаченко.

Про це заявив президент Top Rank Тодд Дю Беф.

"Можу підтвердити, що Флойд Мейвезер дзвонив мені в середу ввечері і ми обговорювали бій Ломаченка з Девісом", - зазначив він. 

Раніше Мейвезер заявив, що якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то він спробує організувати йому бій з Ломаченком.





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