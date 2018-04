В Top Rank підтвердили, що Мейвезер виходив на них стосовно бою з Ломаченком

Промоутер Джервонти Девіса Флойд Мейвезер дзвонив зв'язувався із Top Rank з приводу організації бою з Василем Ломаченко.

Про це заявив президент Top Rank Тодд Дю Беф.

"Можу підтвердити, що Флойд Мейвезер дзвонив мені в середу ввечері і ми обговорювали бій Ломаченка з Девісом", - зазначив він.

I can confirm @FloydMayweather called me Wednesday night and we discussed @VasylLomachenko v @Gervontaa.