В Top Rank підтвердили, що Мейвезер виходив на них стосовно бою з Ломаченком

Флойд Мейвезер

Промоутер Джервонти Девіса Флойд Мейвезер дзвонив зв'язувався із Top Rank з приводу організації бою з Василем Ломаченко.

Про це заявив президент Top Rank Тодд Дю Беф.

"Можу підтвердити, що Флойд Мейвезер дзвонив мені в середу ввечері і ми обговорювали бій Ломаченка з Девісом", - зазначив він.

Раніше Мейвезер заявив, що якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то він спробує організувати йому бій з Ломаченком.