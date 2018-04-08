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73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 19:27
В Top Rank підтвердили, що Мейвезер виходив на них стосовно бою з Ломаченком
|Флойд Мейвезер
Промоутер Джервонти Девіса Флойд Мейвезер дзвонив зв'язувався із Top Rank з приводу організації бою з Василем Ломаченко.
Про це заявив президент Top Rank Тодд Дю Беф.
"Можу підтвердити, що Флойд Мейвезер дзвонив мені в середу ввечері і ми обговорювали бій Ломаченка з Девісом", - зазначив він.
I can confirm @FloydMayweather called me Wednesday night and we discussed @VasylLomachenko v @Gervontaa.— Todd duBoef (@ToddDuboef) 8 квітня 2018 р.
Раніше Мейвезер заявив, що якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то він спробує організувати йому бій з Ломаченком.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій