Мейвезер оцінив дії МакГрегора в інциденті з нападом на автобус

Флойд Мейвезер

Легендарний боксер Флойд Мейвезер вважає напад МакГрегора на автобус із бійцями UFC неподобством.

Про це повідомляє ESPN.

"Думаю, коли ти досяг такого високого статусу, ти зобов'язаний вести себе пристойно. Поза рингом ти повинен залишатися джентльменом". - сказав Мейвезер.

Нагадаємо, що зірковий Макгрегор атакував автобус з іншими бійцями, і його заарештували.

У пресі зробили припущення, що Макгрегор атакував автобус, щоб розібратися із російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим.

Пізніше МакГрегора звільнили з-під варти під заставу в 50 тисяч доларів.