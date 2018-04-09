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77 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 19:37
У США підстрелили охоронця Мейвезера
|Мейвезер (по центру) з охороною
В Атланті (США) 8 квітня був підстрелений охоронець Флойда Мейвезера.
Про це повідомляє TMZ.
У поліції повідомили, що вночі в готель повернулися три машини, а потім з'явилася четверта, з якої було зроблено кілька пострілів.
Чоловікові, який заявив, що є охоронцем Флойда, прострелили ногу. Його здоров'ю нічого не загрожує.
Чи був сам Мейвезер у машині - невідомо, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Мейвезер оцінив дії МакГрегора в інциденті з нападом на автобус.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій