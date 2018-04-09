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09.04.2018  19:37

У США підстрелили охоронця Мейвезера

Мейвезер (по центру) з охороною

В Атланті (США) 8 квітня був підстрелений охоронець Флойда Мейвезера.

Про це повідомляє TMZ.

У поліції повідомили, що вночі в готель повернулися три машини, а потім з'явилася четверта, з якої було зроблено кілька пострілів.

Чоловікові, який заявив, що є охоронцем Флойда, прострелили ногу. Його здоров'ю нічого не загрожує.

Чи був сам Мейвезер у машині - невідомо, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Мейвезер оцінив дії МакГрегора в інциденті з нападом на автобус.





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