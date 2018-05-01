Усик - Гассієв: у Британії назвали боксера, який міг би зустрітися із переможцем супербою

Відомий британський боксер Тоні Белью, який у минулому володів декількома поясами у важкій вазі, а зараз перейшов у гевівейт, хоче зустрітися із переможцем матчу Олександр Усик - Мурат Гассієв.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Тоні не проти зустрітися із переможцем матчу Усик - Гассієв. Це бій обіцяє бути захоплюючим, це - справжня війна, незважаючи на те, що там обертається не так багато грошей. Але йому не потрібен бокс заради грошей, він хоче довести, що люди помилялися і недооцінювали його", - заявив Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу SecondsOut.

Нагадаємо, Белью 5 травня зустрінеться із Девідом Хеєм.

Як відомо, місце та дату бою Усик - Гассієв ще не визначено. Бій мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його перенесли через травму Усика.

Раніше повідомлялося, що переможець матчу Усик - Гассієв може зустрітися із росіянином Денісом Лєбєдєвим.