Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
593 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
01.05.2018  16:39

Усик - Гассієв: у Британії назвали боксера, який міг би зустрітися із переможцем супербою

 

Відомий британський боксер Тоні Белью, який у минулому володів декількома поясами у важкій вазі, а зараз перейшов у гевівейт, хоче зустрітися із переможцем матчу Олександр Усик - Мурат Гассієв. 

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн. 

"Тоні не проти зустрітися із переможцем матчу Усик - Гассієв. Це бій обіцяє бути захоплюючим, це - справжня війна, незважаючи на те, що там обертається не так багато грошей. Але йому не потрібен бокс заради грошей, він хоче довести, що люди помилялися і недооцінювали його", - заявив Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу SecondsOut. 

Нагадаємо, Белью 5 травня зустрінеться із Девідом Хеєм. 

Як відомо, місце та дату бою Усик - Гассієв ще не визначено. Бій мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його перенесли через травму Усика.

Раніше повідомлялося, що переможець матчу Усик - Гассієв може зустрітися із росіянином Денісом Лєбєдєвим





Читай також
Відомий британський боксер змінив свої плани через Усика
Перед боєм з Джошуа в Усика розраховують на поєдинки з Белью і Хеєм
Усик кинув виклик Белью
Ф'юрі оголосив про бажання битися з Белью на стадіоні Евертона
Росіяни все ще сподіваються, що бій Усик - Гассієв відбудеться у Москві
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
19:44
Футбол. Реал Фарма виграв у Інгульця в матчі 28-го туру Другої ліги
19:30
Футбол. Двоє гравців основи Динамо не тренуються через ушкодження
19:16
Футбол. Фонсека може зайняти місце легендарного Венгера
18:54
Футбол. ЗМІ повідомили, хто може очолити Ювентус у новому сезоні
18:38
Футбол. Динамо не має намір переплачувати Бешикташу за Бойка - ЗМІ
18:23
Баскетбол. Уперше в історії: Черкаські Мавпи втретє здолали Дніпро та стали чемпіонами Суперліги
17:58
Футбол. Скопіювати та вставити: керманич Роми оригінально висловився про матч-відповідь з Ліверпулем
17:45
Біатлон. Легендарному Бйорндалену запропонували роботу у збірній Росії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!