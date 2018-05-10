Це спорт для джентельменів, тут немає місця для допінгу: Кличко жорстко висловився щодо недавніх скандалів у боксі

Володимир Кличко

Колишній чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Володимир Кличко жорстко висловився щодо вживання боксерами допінгу.

За його словами, у боксі все має вирішуватися у рингу, де зустрічаються два джентельмена.

"Диму без вогню не буває. Коли це трапляється систематично у справді великих масштабах, це обурює, адже такі ситуації зраджують цінності спорту", - каже Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle.

"Спорт - це там, де змагаються двоє або декілька людей, команд і перемагає найсильніший, найспритніший та найкраший. А бокс - це один із найсправедливіших видів спорт, адже тут доля перемоги залежить від тебе, а не від команди. Так, у боксерів є їхні команди, але це - поза рингом. У рингу ж все має зводитися до того, що двоє джентельменів з'ясовують, хто із них сильніше. Але коли ти вживаєш допінг ти обдурюєш не тільки свого опонента, а й своїх прихильників", - вважає українець.

"В інших видах спорту допінг може допомогти тобі покращити швидкість, але у боксі ти просто можеш знищити себе фізично. Тут траплялося чимало смертей - а помирали справді молоді люди, і якщо причиною цього був допінг, то до його використання не має бути жодного вибачення", - цитує Кличка BoxingScene.

Нагадаємо, недавно через підозру у вживанні допінгу був змушений відмовитися від бою із Геннадієм Головкіним мексиканець Канело Альварес.

Також через допінг було тимчасово відсторонено від боксу і колишнього суперника Кличка Алєксандра Повєткіна.