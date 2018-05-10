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10.05.2018  18:58

Ломаченко - Лінарес: в Англії сумніваються у природніх здібностях українця

 Ентоні Кролла та Хорхе Лінарес

Василь Ломаченко у поєдинку з Хорхе Лінаресом вперше у кар'єрі змагатиметься із боксером, який переважає його за габаритами і це може стати проблемою для нього.

Про це заявив відомий англієць Ентоні Кролла, якого двічі перемагав Лінарес у 2016 та 2017 роках.

"Я думаю ми побачимо протистояння двох найчистіших та найтехнічниших боксерів у світі, з нетерпінням чекає цього бою", - каже Кролла. 

"Ломаченко проводить перший бій у легкій вазі, і вперше його суперником буде більший за нього хлопець. Яким би сильним не був Рігондо (Ломаченко переміг кубинця Гільєрмо Рігондо у попередньому поєдинку - ред.), він значно поступався українцеві у габаритах. І тепер у такій ситуації опинився сам Лома. Цікаво, як він впорається із цим і чи знайдуться у нього відповіді на запитання, які поставить перед ним Лінарес?", - запитує боксер. 

"Так, безперечно, українець - особливий боєць, але здається він занадто швидко почав підніматися у категоріях. Рано чи пізно це може зіграти проти нього. Можливо, це станеться цієї суботу (12 травня за місцевим часом у Нью-Йорку - ред.)", - цитує британця BoxingScene

Нагадаємо, спеціально під бій Ломаченко - Лінарес WBA випустила особливий пояс.





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