Боксер з Англії розповів, чи вплине на Лінареса відсутність тренера під час бою з Ломаченком

Ісмаїл Салас та Хорхе Лінарес

Хорхе Лінарес понад місяць готувався до бою із Василем Ломаченком без керманича Ісмаїла Саласа, проте це не має вплинути на його готовність.

Про це заявив відомий британський боксер Ентоні Кролла, якого двічі перемагав венесуелець у 2016-17 роках.

"Це напевно одна із найголовніших проблем Лінареса перед цим боєм. Проте, думаю, що він і так вже взяв багато від співробітництва із Саласом. Сподіваюся, під час бою з Ломаченком відсутність Саласа в куту рингу не завадить Хорхе, адже за його тренерства він не програвав", - цитує Кроллу BoxingScene.

Як відомо, Салас завершив тренувати Лінареса наприкінці березня через те, що планував залишатися у Лондоні, тоді як венесуелець хотів готуватися до бою із українцем у США.

Раніше Кролла розповів, що для Ломаченка може бути проблемою більші габарити Лінареса.

Нагадаємо, що Лінарес розповів про сильні сторони Ломаченка і в чому він переважає українця.