Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
165 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 22:58
Ломаченко порівняв перегляд боксу по ночах із зимовою риболовлею. ВІДЕО
Дивитися боксерські матчі по ночах або рано вранці - це як ходити взимку на риболовлю - некомфортно, проте цікаво та захопливо.
Таку заяву, рекламуючи свій бій із Хорхе Лінаресом, зробив Василь Ломаченко.
"Ви знаєте, є зимова риболовля, а є перегляд боксу по ночах. І те, і інше справа - не зовсім комфортне заняття, але приносить задоволення. У ніч з 12 на 13 травня я постараюся порадувати вас і повернутися в Україну з черговим трофеєм", - сказав Ломаченко у своєму зверненні до вболівальників.
Матч розпочнеться приблизно о 6:00 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.
Раніше промоутер Ломаченко Боб Арум заявив, що українець перевершив деяких великих боксерів.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
10.05.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій