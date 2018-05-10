Ломаченко порівняв перегляд боксу по ночах із зимовою риболовлею. ВІДЕО

Дивитися боксерські матчі по ночах або рано вранці - це як ходити взимку на риболовлю - некомфортно, проте цікаво та захопливо.

Таку заяву, рекламуючи свій бій із Хорхе Лінаресом, зробив Василь Ломаченко.

"Ви знаєте, є зимова риболовля, а є перегляд боксу по ночах. І те, і інше справа - не зовсім комфортне заняття, але приносить задоволення. У ніч з 12 на 13 травня я постараюся порадувати вас і повернутися в Україну з черговим трофеєм", - сказав Ломаченко у своєму зверненні до вболівальників.

Матч розпочнеться приблизно о 6:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.

Раніше промоутер Ломаченко Боб Арум заявив, що українець перевершив деяких великих боксерів.