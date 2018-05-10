Ломаченко - Лінарес: українець переграв опонента під час дуелі поглядів. ВІДЕО

У Нью-Йорку відбулася прес-конференція присвячена суперпоєдинку між Василем Ломаченком та Хорхе Лінаресом.

Захід завершився традиційною дуеллю поглядів: у ній український боксер перевершив суперника, який перший відвів очі від нього.

Як відомо, матч розпочнеться у неділю 13 травня приблизно о 6:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.

Раніше промоутер Ломаченко Боб Арум заявив, що українець перевершив деяких великих боксерів.