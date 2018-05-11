Лише сила та розум: Ломаченко розповів, як він ламає та знищує своїх суперників

Василь Ломаченко

Під час підготовки до своїх поєдинків Василь Ломаченко поєднує психологічний та фізичний розвиток.

Про це він розповів в інтерв'ю Seconds Out напередодні поєдинку проти Хорхе Лінарес 12 травня у Нью-Йорку.

"Я думаю, що це велика перевага у силі. І мені справді стає весело, тож я починаю грати з ними. Цього ніхто не робив до мене, тому я і є No Mas Chenko", - відповів українець на питання журналіста, яким чином йому вдається ламати та знищувати своїх суперників у рингу.

"Без психології, без психологічної підготовки неможливо бути фізічно міцним та сильним боксером. Ці два аспекти взаємопов'язані. Проте я готуюсь до своїх поєдинків ментально весь час - я постійно думає про них, намагаюся побороти якісь негативні думки. Але все одно - я тренуюсь, розвиваюся фізично та потім намагаюся об'єднати це все у єдине ціле", - каже Ломаченко.

Також Ломаченко розповів, що працює під час підготовки до важливих змагань із психологом ще з 2011 року.

"Насправді цю людину порекомендував мій батько - у 2011 році, коли ми готувалися до Олімпійських ігор у Лондоні. Він сказав, що якщо я хочу перемагати та бути справді сильнішим за суперників, необхідно розвиватися ментально. Спочатку я не розумів для чого це все, проте згодом все стало на свої місця. Я думаю, щоб змалювати, наскільки це допомогло мені, не вистачить декількох інтерв'ю", - каже Ломаченко.

Як відомо, матч Ломаченко - Лінарес, на кону якого стоятиме пояс WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) розпочнеться у неділю 13 травня приблизно о 6:00 за київським часом.

Напередодні Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.