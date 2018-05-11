Ломаченко та його батько-тренер отримають престижні нагороди у США

Василь та Анатолій Ломаченки

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко отримав чергове визнання у США.

Так, стало відомо, що Лома отримає нагороду найкращого боксера року імені Шуга-Рея Робінсона.

Церемонія нагородження пройде 11 травня на 93-му щорічному вечері в клубі Копакабана у Нью-Йорку.

Батько боксера Анатолій Ломаченко отримає нагороду Eddie Futch за версією Асоціації боксерських письменників Америки як тренер року, , інформує boxingscene.com.

Зазначається, що на цьому ж вечері у Нью-Йорку буде вшанований і Володимир Кличко - його бій із Ентоні Джошуа став найкращим поєдинком 2017 року.

Як відомо, матч Ломаченко - Лінарес, на кону якого стоятиме пояс WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) розпочнеться у неділю 13 травня приблизно о 6:00 за київським часом.

Напередодні Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.