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11.05.2018  12:46

Ломаченко та його батько-тренер отримають престижні нагороди у США

 Василь та Анатолій Ломаченки

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко отримав чергове визнання у США.

Так, стало відомо, що Лома отримає нагороду найкращого боксера року імені Шуга-Рея Робінсона.

Церемонія нагородження пройде 11 травня на 93-му щорічному вечері в клубі Копакабана у Нью-Йорку.

Батько боксера Анатолій Ломаченко отримає нагороду Eddie Futch за версією Асоціації боксерських письменників Америки як тренер року, , інформує boxingscene.com

Зазначається, що на цьому ж вечері у Нью-Йорку буде вшанований і Володимир Кличко - його бій із Ентоні Джошуа став найкращим поєдинком 2017 року. 

Як відомо, матч Ломаченко - Лінарес, на кону якого стоятиме пояс WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) розпочнеться у неділю 13 травня приблизно  о 6:00 за київським часом. 

Напередодні Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування





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