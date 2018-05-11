Ломаченко та його батько-тренер отримають престижні нагороди у США
|Василь та Анатолій Ломаченки
Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко отримав чергове визнання у США.
Так, стало відомо, що Лома отримає нагороду найкращого боксера року імені Шуга-Рея Робінсона.
Церемонія нагородження пройде 11 травня на 93-му щорічному вечері в клубі Копакабана у Нью-Йорку.
Батько боксера Анатолій Ломаченко отримає нагороду Eddie Futch за версією Асоціації боксерських письменників Америки як тренер року, , інформує boxingscene.com.
Зазначається, що на цьому ж вечері у Нью-Йорку буде вшанований і Володимир Кличко - його бій із Ентоні Джошуа став найкращим поєдинком 2017 року.
Як відомо, матч Ломаченко - Лінарес, на кону якого стоятиме пояс WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) розпочнеться у неділю 13 травня приблизно о 6:00 за київським часом.
Напередодні Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.
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