Лінарес: Я збираюся заткнути Ломаченка, легко і просто

Хорхе Лінарес

Венесуельский боксер Хорхе Лінарес знає, як перемогти українця Василя Ломаченка.

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Я збираюся заткнути його, легко і просто. Знаю, що у мене є перевага - я природний легковаговик. Ломаченку потрібно бути готовим, бій буде дуже цікавим. Ми повинні показати уболівальникам відмінний виступ", - вважає спортсмен.

"Він знає, що я не звичайний боєць. Я більший, швидший, і він намагався підготуватися до цього. Але я теж знаю, що мені потрібно робити. Я не рядовий боєць, з якими він іноді бився, і які не знають, як уникнути проблем і використовувати швидкість рук для комбінацій. Я знаю, що повинен робити, щоб перемогти. Це буде дуже гарна ніч", - запевнив Лінарес.

Бій Ломаченко - Лінарес відбудеться вночі 13 травня.

Нагадаємо, що Ломаченко поступається супернику у зрості: у мережі з'явилося показове фото.