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12.05.2018  09:59

Ломаченко - Лінарес: де дивитися перший бій українця у легкій вазі

 

12 травня у Нью-Йорку відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом

На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг). 

Бій можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі Інтер. 

Початок трансляції - о 5:30 за київським часом.

Це буде перший бій Ломаченка у легкій ваговій категорії. Раніше він спромігся завоювати титули чемпіона світу за версією WBO у двох нижчих дивізіонах - до 57,2 та 59,0 кг. 

Загалом 30-річного Ломаченко вже удванадцяте вийде на ринг у своїй професіональній кар'єрі (10 перемог та 1 поразка). Для 32-річного Лінареса це буде 47 бій. Раніше він здобув 44 перемоги і тричі програвав. 

9 травня Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.





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