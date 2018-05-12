Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 11:15
Як Ломаченко та Лінарес зважування проходили. ВІДЕО
Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес важать 61,05 кг.
Про це стало відомо напередодні поєдинку за пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) під час церемонії зважування.
Зазначимо, що це буде перший бій Ломаченка у легкій ваговій категорії. Раніше він спромігся завоювати титули чемпіона світу за версією WBO у двох нижчих дивізіонах - до 57,2 та 59,0 кг.
Пропонуємо вашій увазі відео церемонії зважування.
Нагадаємо, 9 травня Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.
Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.
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