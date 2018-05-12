Як Ломаченко та Лінарес зважування проходили. ВІДЕО

Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес важать 61,05 кг.

Про це стало відомо напередодні поєдинку за пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) під час церемонії зважування.

Зазначимо, що це буде перший бій Ломаченка у легкій ваговій категорії. Раніше він спромігся завоювати титули чемпіона світу за версією WBO у двох нижчих дивізіонах - до 57,2 та 59,0 кг.

Пропонуємо вашій увазі відео церемонії зважування.

Нагадаємо, 9 травня Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.