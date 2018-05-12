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427 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 13:58
Усик: Ще не всі зрозуміли, наскільки крутий Ломаченко
|Олександр Усик та Василь Ломаченко
Василь Ломаченко все ще є недооціненим боксером, і усім вболівальникам ще належить усвідомити, наскільки він крутий.
Таку заяву зробив Олександр Усик, який прибув у Нью-Йорк для того, щоб підтримати екс-партнера по збірній та кума у бою проти венесуельця Хорхе Лінареса.
"Люди ще не розуміють, наскільки крутий Ломаченко, тому що він ще не показав весь свій чудовий арсенал, який він може продемонструвати", - каже Усик.
"Бій із Лінаресом? Я не буду казати, як він проходитиме, не хочу видавати секрети", - заявив українець в інтерв'ю ES News.
Нагадаємо, 12 травня у Нью-Йорку Василь Ломаченко зустрінеться із Хорхе Лінаресом з Венесуели.
На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).
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