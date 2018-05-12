Усик: Ще не всі зрозуміли, наскільки крутий Ломаченко

Олександр Усик та Василь Ломаченко

Василь Ломаченко все ще є недооціненим боксером, і усім вболівальникам ще належить усвідомити, наскільки він крутий.

Таку заяву зробив Олександр Усик, який прибув у Нью-Йорк для того, щоб підтримати екс-партнера по збірній та кума у бою проти венесуельця Хорхе Лінареса.

"Люди ще не розуміють, наскільки крутий Ломаченко, тому що він ще не показав весь свій чудовий арсенал, який він може продемонструвати", - каже Усик.

"Бій із Лінаресом? Я не буду казати, як він проходитиме, не хочу видавати секрети", - заявив українець в інтерв'ю ES News.

Нагадаємо, 12 травня у Нью-Йорку Василь Ломаченко зустрінеться із Хорхе Лінаресом з Венесуели.

На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).