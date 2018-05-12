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12.05.2018  14:29

Ломаченко - Лінарес: онлайн-трансляція поєдинку за чемпіонський пояс WBA

 

12 травня у Нью-Йорку відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом

На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).

Зазначимо, що це буде перший бій Ломаченка у легкій ваговій категорії. Раніше він спромігся завоювати титули чемпіона світу за версією WBO у двох нижчих дивізіонах - до 57,2 та 59,0 кг. 

Початок бою - приблизно о 6:00. 

Загалом 30-річного Ломаченко вже удванадцяте вийде на ринг у своїй професіональній кар'єрі (10 перемог та 1 поразка). Для 32-річного Лінареса це буде 47 бій. Раніше він здобув 44 перемоги і тричі програвав. 

9 травня Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.





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