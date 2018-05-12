Ломаченко - Лінарес: онлайн-трансляція поєдинку за чемпіонський пояс WBA

12 травня у Нью-Йорку відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом.

На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).

Зазначимо, що це буде перший бій Ломаченка у легкій ваговій категорії. Раніше він спромігся завоювати титули чемпіона світу за версією WBO у двох нижчих дивізіонах - до 57,2 та 59,0 кг.

Початок бою - приблизно о 6:00.

Загалом 30-річного Ломаченко вже удванадцяте вийде на ринг у своїй професіональній кар'єрі (10 перемог та 1 поразка). Для 32-річного Лінареса це буде 47 бій. Раніше він здобув 44 перемоги і тричі програвав.

9 травня Ломаченко та Лінарес провели у Нью-Йорку відкрите тренування.

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.