Ломаченко - Лінарес: прогноз букмекерів на перший бій українця у легкій вазі

Василь Ломаченко зможе здобути перемогу у першому своєму поєдинку у рамках легкої вагової категорії.

Це випливає із прогнозу букмекерів на матч українця проти Хорхе Лінареса, який відбудеться 12 травня у Нью-Йорку.

На перемогу Ломаченка можна поставити із показником 1,08, тоді як успіх Лінареса котирується із коефіцієнтом 7,50. Нічийний результат оцінюється як малоймовірний - 26,0.

При цьому існує велика ймовірність, що поєдинок закінчиться достроково перемогою Ломаченка. На це можна поставити із показником 1,57.

Цікаво, що чотири останні поєдинки Ломаченка завершилися достроково - але не нокаутом, а відмовою суперників продовжувати бої.

Зазначимо, що це буде перший бій Ломаченка у легкій ваговій категорії. Раніше він спромігся завоювати титули чемпіона світу за версією WBO у двох нижчих дивізіонах - до 57,2 та 59,0 кг.

Раніше стало відомо, що Ломаченко та Лінарес перед боєм показали на вагах однакову вагу.