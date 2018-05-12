Ломаченко - Лінарес: прогноз букмекерів на перший бій українця у легкій вазі
Василь Ломаченко зможе здобути перемогу у першому своєму поєдинку у рамках легкої вагової категорії.
Це випливає із прогнозу букмекерів на матч українця проти Хорхе Лінареса, який відбудеться 12 травня у Нью-Йорку.
На перемогу Ломаченка можна поставити із показником 1,08, тоді як успіх Лінареса котирується із коефіцієнтом 7,50. Нічийний результат оцінюється як малоймовірний - 26,0.
При цьому існує велика ймовірність, що поєдинок закінчиться достроково перемогою Ломаченка. На це можна поставити із показником 1,57.
Цікаво, що чотири останні поєдинки Ломаченка завершилися достроково - але не нокаутом, а відмовою суперників продовжувати бої.
Зазначимо, що це буде перший бій Ломаченка у легкій ваговій категорії. Раніше він спромігся завоювати титули чемпіона світу за версією WBO у двох нижчих дивізіонах - до 57,2 та 59,0 кг.
Раніше стало відомо, що Ломаченко та Лінарес перед боєм показали на вагах однакову вагу.
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