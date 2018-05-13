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13.05.2018  06:02

Як Ломаченко здолав Лінареса: відео нокауту

 

У ніч з 12 на 13 травня українець Василь Ломаченко нокаутував венесуельця Хорхе Лінареса у 10-му раунді.

Лома завоював титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).

Фатальним для 32-річного суперника Василя став пропущений удар по печінці після потужної серії. 

Пропонуємо вашій увазі відео цього важливого моменту.  

Зазначимо, що у шостому раунді українець опинився у нокдауні. 

30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.

Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль. 

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.





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