Як Ломаченко здолав Лінареса: відео нокауту

У ніч з 12 на 13 травня українець Василь Ломаченко нокаутував венесуельця Хорхе Лінареса у 10-му раунді.

Лома завоював титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).

Фатальним для 32-річного суперника Василя став пропущений удар по печінці після потужної серії.

Пропонуємо вашій увазі відео цього важливого моменту.

Зазначимо, що у шостому раунді українець опинився у нокдауні.

30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.

Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль.

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.