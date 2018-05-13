Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
2288 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 06:02
Як Ломаченко здолав Лінареса: відео нокауту
У ніч з 12 на 13 травня українець Василь Ломаченко нокаутував венесуельця Хорхе Лінареса у 10-му раунді.
Лома завоював титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).
Фатальним для 32-річного суперника Василя став пропущений удар по печінці після потужної серії.
Пропонуємо вашій увазі відео цього важливого моменту.
Зазначимо, що у шостому раунді українець опинився у нокдауні.
30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.
Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль.
Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.
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