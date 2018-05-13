Стало відомо про унікальне досягнення Ломаченка

Василь Ломаченко та його команда

Перемігши нокаутом у 10-му раунді венесеульця Хорхе Лінареса, українець Василь Ломаченко став автором унікального досягнення.

Так, українець здобув титул чемпіона світу WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) та спромігся за 12 поєдинків на профірингу завоювати три чемпіонські пояси у трьох вагових категоріях.

Попереднє досягнення належало 29-річному японцеві Кадзуто Іоці, який витратив на завоювання трьох титулів у трьох вагових категоріях 18 поєдинків.

30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.

Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль.

Раніше у мережу потрапило відео нокауту Лінареса у бою з Ломаченком.