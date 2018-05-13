Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
537 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 06:53
Стало відомо про унікальне досягнення Ломаченка
|Василь Ломаченко та його команда
Перемігши нокаутом у 10-му раунді венесеульця Хорхе Лінареса, українець Василь Ломаченко став автором унікального досягнення.
Так, українець здобув титул чемпіона світу WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) та спромігся за 12 поєдинків на профірингу завоювати три чемпіонські пояси у трьох вагових категоріях.
Попереднє досягнення належало 29-річному японцеві Кадзуто Іоці, який витратив на завоювання трьох титулів у трьох вагових категоріях 18 поєдинків.
30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.
Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль.
Раніше у мережу потрапило відео нокауту Лінареса у бою з Ломаченком.
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