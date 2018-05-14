Бій Ломаченка і Лінареса став найбільш рейтинговим на кабельному телебаченні США в 2018 році

Бій Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом став найбільш рейтинговим в США на кабельному телебаченні в цьому році.

Поєдинок транслював ESPN, показники трансляції складають тепер метрику 1.0 по відношенню до решти боїв. Точна цифра аудиторії не називається.

До цього найбільш рейтинговим поєдинком в 2018 році був бій Головкін - Мартиросян на HBO, його метрика тепер становить 0,9, пише tribuna.com.

Нагадаємо, Василь Ломаченко нокаутував Хорхе Лінареса в 10-му раунді. До цього українець побував в нокдауні в 6-му раунді.