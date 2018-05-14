Промоутер Ломаченка: Лінарес не виграв більше трьох раундів

Хорхе Лінарес в бою з Василем Ломаченком не виграв більше трьох раундів.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"Мені складно оцінювати дії суддів, адже я апріорі упереджений. Мені здається, Лінарес не виграв більше трьох раундів", - сказав він.

"Але в будь-якому випадку мене цікавить питання, що дивився хлопець, який вважає, що Лінарес був попереду?", - цитує Арума xsport.ua.

Як відомо, на момент нокауту в бою Ломаченко - Лінарес була нічия.