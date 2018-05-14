Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1269 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 12:35
Промоутер Ломаченка: Лінарес не виграв більше трьох раундів
Хорхе Лінарес в бою з Василем Ломаченком не виграв більше трьох раундів.
Про це заявив промоутер українця Боб Арум.
"Мені складно оцінювати дії суддів, адже я апріорі упереджений. Мені здається, Лінарес не виграв більше трьох раундів", - сказав він.
"Але в будь-якому випадку мене цікавить питання, що дивився хлопець, який вважає, що Лінарес був попереду?", - цитує Арума xsport.ua.
Як відомо, на момент нокауту в бою Ломаченко - Лінарес була нічия.
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