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14.05.2018  12:35

Промоутер Ломаченка: Лінарес не виграв більше трьох раундів

 

Хорхе Лінарес в бою з Василем Ломаченком не виграв більше трьох раундів.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"Мені складно оцінювати дії суддів, адже я апріорі упереджений. Мені здається, Лінарес не виграв більше трьох раундів", - сказав він.

"Але в будь-якому випадку мене цікавить питання, що дивився хлопець, який вважає, що Лінарес був попереду?", - цитує Арума xsport.ua.

Як відомо, на момент нокауту в бою Ломаченко - Лінарес була нічия.





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