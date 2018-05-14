Стало відомо, коли і де Ломаченко може провести свій наступний бій

Василь Ломаченко, його промоутер Боб Арум (праворуч) та менеджер Егіс Клімас (ліворуч)

Українець Василь Ломаченко може провести свій перший бій у ранзі чемпіона світу WBA у легкій вазі у серпні.

Скоріше за все бій відбудеться у Лос-Анджелесі, також найімовірніше Ломаченко залишиться у категорії 135 фунтів (до 61,2 кг), каже його промоутер Боб Арум.

"Бій відбудеться у Лос-Анджелесі - це скоріше за все. Ломаченко сказав, що йому цілком підходить 25 серпня (остання суботу літа 2018 року - ред.). Проти кого битиметься Ломаченко - я поки не знаю. Ломаченко та його представники сказали, що він залишиться у легкій категорії", - каже Арум.

"Мені важко щось казати, адже до сьогоднішнього дня Ломаченко на будь-які питання щодо майбутнього з мого боку відповідав, що він хоче поки зосередитися на поєдинку з Лінаресом", - зазначив голова Top Rank в інтерв'ю FightHub TV.

Існує велика ймовірність, і Арум підтвердив це, що Ломаченко зустрінеться із 36-річним мексиканцем Реєм Бельтраном, який володіє поясом WBO.

Зазначимо, що дані про наступний бій українця - дата 25 серпня, але без уточнення суперника та місця - з'явилися у його профайлі на сторінці BoxRec через годину після завершення бою у Нью-Йорку, в якому він у 10-му раунді нокаутував Хорхе Лінареса.

Раніше Арум обурився інформацією, що на суддівських записках на момент ноукату у бою Ломаченко - Лінарес була нічия.