Якщо Усик справді травмований, то нехай із Гассієвим б'ється Брієдіс - промоутер про фінал WBSS

Майріс Брієдіс

У WBSS ніколи навряд чи підуть на те, щоб замість Олександра Усика у фіналі турніру проти росіянина Мурата Гассієва бився Майріс Брієдіс.

Про це заявив відомий промоутер Ел Сієста.

"Навряд чи це станеться. Звісно, я б хотів, щоб Майріс Брієдіс бився із Гассієвим, проте якщо представники WBSS зроблять це, то вони повністю підірвуть до себе довіру. Але це тільки, якщо Усик - здоровий. Якщо він травмований, то нехай його замінить Брієдіс - як і має бути, бо ж він офіційно претендує на це. Але травма - це геть недобре", - заявив промоутер в інтерв'ю Fight Talk.

Нагадаємо, що Усик отримав травму руки через це бій, який мав відбутися 11 травня, перенесли на невизначений термін.

Недавно Усик заявив, що він із нетерпінням чекає, коли стане відома офіційна дата проведення бою із Гассієвим.

Раніше Брієдіс зробив зухвалу заяву щодо травми Усика.

Як відомо, Усик переміг Брієдіса у півфіналі WBSS.