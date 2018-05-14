Якщо Усик справді травмований, то нехай із Гассієвим б'ється Брієдіс - промоутер про фінал WBSS
|Майріс Брієдіс
У WBSS ніколи навряд чи підуть на те, щоб замість Олександра Усика у фіналі турніру проти росіянина Мурата Гассієва бився Майріс Брієдіс.
Про це заявив відомий промоутер Ел Сієста.
"Навряд чи це станеться. Звісно, я б хотів, щоб Майріс Брієдіс бився із Гассієвим, проте якщо представники WBSS зроблять це, то вони повністю підірвуть до себе довіру. Але це тільки, якщо Усик - здоровий. Якщо він травмований, то нехай його замінить Брієдіс - як і має бути, бо ж він офіційно претендує на це. Але травма - це геть недобре", - заявив промоутер в інтерв'ю Fight Talk.
Нагадаємо, що Усик отримав травму руки через це бій, який мав відбутися 11 травня, перенесли на невизначений термін.
Недавно Усик заявив, що він із нетерпінням чекає, коли стане відома офіційна дата проведення бою із Гассієвим.
Раніше Брієдіс зробив зухвалу заяву щодо травми Усика.
Як відомо, Усик переміг Брієдіса у півфіналі WBSS.
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій