Усі знали, що Ломаченко - талант. Перемігши Лінареса, він довів, що є бійцем - Арум

Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес

Василь Ломаченко завдяки перемозі над Хорхе Лінаресом 12 травня у Нью-Йорку довів усьому світу, що він є справжнім бійцем.

Про це, коментуючи підсумки важкого для Ломаченка поєдинку, під час якого той опинився у нокдауні, заявив його промоутер Боб Арум.

"Цей бій був особливим для Ломаченка: йому протистояв сильний, технічний суперник, який, я припускаю, у цей момент був на 5-6 кілограм важчий за нього", - каже Арум.

"Але Лома пройшов це випробування: переміг після того, як побував у нокдауні. Що ж, усі знали, що Ломаченко - талановитий, проте сьогодні він довів усім, що є справжнім бійцем. І цей шлях він пройшов усього за 12 поєдинків - при тому, що під час приїзду у США він був птахом, який ще тільки почав оперятися", - розповів голова Top Rank в інтерв'ю Fight Hub TV.

Завдяки перемозі над Лінаресом Ломаченко став автором унікального досягнення у боксі.

Згодом стало відомо, що бій Ломаченко - Лінарес очолив один із найважливіших телерейтингів у США.