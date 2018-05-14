Усик показав ретро-фото із своїм тренером

Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBO та WBC Олександр Усик показав фото із своїм тренером Сергієм Лапіним.

Таким чином, боксер привітав свого наставника із днем народження.

Судячи з усього, мова йде про приблизно 2004-05 роки, коли Усик лише пробивався у склад збірної України.

"Сьогодні свій день народження святкує Лапін Сергій Юрійович. Заслужений тренер України, який виховав не одного олімпійця. Він навчив мене любити цей вид спорту, коли мені говорили "це неможливо". Він сказав: "ти будеш олімпійським чемпіоном". Спасибі, тренере. З днем народження", - написав на своїй сторінці в Instagram Усик та виставив фото щонайменше 13-річної давнини.

Нагадаємо, декілька днів тому Усик поїхав у США підтримати Василя Ломаченка у поєдинку проти Хорхе Лінареса.

Також Усик заявив, що він із нетерпінням чекає, коли стане відома офіційна дата проведення бою із Гассієвим.