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14.05.2018  23:22

Ломаченко бив Лінареса багато та влучно, суперник теж не пас задніх: опубліковано статистику

 Василь Ломаченко нокаутував Хорхе Лінареса ударом по печінці

Бій між Василем Ломаченком та Хорхе Лінаресом став для обидвох боксерів справжнім випробуванням, яке вони провели на високому рівні. 

Так, згідно із статистикою системи CompuBox, українець набагато більше потрапляв джебами у середньому за один раунд, ніж це роблять представники легкої ваги - 7,2 удари проти 4,6.  

Також варто зазначити, що у 8 раунді Ломаченко провів 20 влучних джебів - це більше, ніж у будь-якому з раундів його 11 попередніх боях. При цьому показників у 55 викинутих джебів у понад два рази перевищує середній показник у легкій вазі.  

Тоді як Лінарес у 9-му раунді влучив 29 разів по Ломаченку і це більше, ніж хто-небудь робив до нього, коли зустрічався із українцем. 

Цікаво, що Ломаченко дещо менш активніше за середнього бійця категорії до 61,2 кг використовував удари по корпусу. Так, відсоток таких влучань від загальної кількості ударів складав 18,3 проти 22,3 середньго показника. Але при цьому саме один із таких ударів став для Лінареса роковим у 10-му раунді (Ломаченко нокаутував опонента, влучивши у печінку), пише BoxingScene

Зазначимо, що у шостому раунді українець опинився у нокдауні. 

30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.

Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль. 

Після бою Лінарес заявив, що хотів би провести реванш із українцем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ломаченко проведе свій бій наприкінці серпня у Лос-Анджелесі.





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