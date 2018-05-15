Бельтран розглядає варіант об'єднавчого бою з Ломаченком
|Ломаченко і Бельтран
Мексиканець Раймундо Бельтран може вийти на ринг проти Василя Ломаченка в об'єднавчому бою.
Про це повідомив менеджер Бельтрана Стів Федер, пише boxingscene.
"Бельтран зараз відпочиває, а незабаром у нього почнеться повноцінний тренувальний табір. Нам треба спершу почути пропозицію від Боба Арума. Також необхідно почути побажання Бельтрана", - сказав агент.
"Подивимося, що з цього вийде. Але одне знаю точно: Раймундо не боїться хлопця, про який говорять, що він - боєць №1 у світі. Бельтран готовий битися з будь-яким бійцем", - запевнив Федер.
"Не забувайте, що він пройшов 12 раундів з Кроуфордом, який зараз виступає в напівсередній вазі (до 66,7 кг). Це багато говорить про характер Бельтрана", - цитує Стіва Трибуна.
Нагадаємо, що стало відомо, коли і де Ломаченко може провести наступний бій.
Також повідомлялося, що бій Ломаченка і Лінареса став найбільш рейтинговим на кабельному телебаченні США в 2018 році.
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