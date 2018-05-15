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330 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 19:54
Бельтран хоче битися з Ломаченком
|Раймундо Бельтран
Раймундо Бельтран хоче битися з чемпіоном WBA Василем Ломаченком.
Про це він заявив у коментарі Boxingscene.
"Я вже в тому віці, коли мені потрібні великі бої. Я більше не проспект - я вже пройшов через все, тепер мені можна використовувати чемпіонство", - сказав він.
"Я вже тренуюся, працюю, але поки не інтенсивно. Я мав битися в суботу в андеркарді бою Ломаченко-Лінарес, але травмував руку і не зміг вийти на захист титулу", - цитує Бельтрана tribuna.com.
Як відомо, бій Василя Ломаченка проти Раймундо Бельтрана може пройти в серпні.
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