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15.05.2018  19:54

Бельтран хоче битися з Ломаченком

Раймундо Бельтран

Раймундо Бельтран хоче битися з чемпіоном WBA Василем Ломаченком.

Про це він заявив у коментарі Boxingscene.

"Я вже в тому віці, коли мені потрібні великі бої. Я більше не проспект - я вже пройшов через все, тепер мені можна використовувати чемпіонство", - сказав він.

"Я вже тренуюся, працюю, але поки не інтенсивно. Я мав битися в суботу в андеркарді бою Ломаченко-Лінарес, але травмував руку і не зміг вийти на захист титулу", - цитує Бельтрана tribuna.com.

Як відомо, бій Василя Ломаченка проти Раймундо Бельтрана може пройти в серпні.





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