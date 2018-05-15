Бельтран хоче битися з Ломаченком

Раймундо Бельтран

Раймундо Бельтран хоче битися з чемпіоном WBA Василем Ломаченком.

Про це він заявив у коментарі Boxingscene.

"Я вже в тому віці, коли мені потрібні великі бої. Я більше не проспект - я вже пройшов через все, тепер мені можна використовувати чемпіонство", - сказав він.

"Я вже тренуюся, працюю, але поки не інтенсивно. Я мав битися в суботу в андеркарді бою Ломаченко-Лінарес, але травмував руку і не зміг вийти на захист титулу", - цитує Бельтрана tribuna.com.

Як відомо, бій Василя Ломаченка проти Раймундо Бельтрана може пройти в серпні.