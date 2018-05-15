Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
226 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 22:18
Майкі Гарсія: Ломаченко не феномен
|Майкі Гарсія
Чемпіон WBC в легкій вазі Майки Гарсія вважає, що йому вдасться перемогти чемпіона WBA Василя Ломаченка.
Про це він заявив у коментарі boxingnews24.
"Я можу зупинити його. Він виглядав вражаюче в боях з менш якісними суперниками. Але коли він вийшов на ринг з Лінаресом, йому не було легко", - зазначив Гарсія.
"Він переніс нокдаун і показав, що він теж вразливий. Він не феномен і не можна сказати, що він не від світу цього", - цитує Гарсію xsport.ua.
Як відомо, раніше стало відомо, коли і де Ломаченко може провести наступний бій.
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