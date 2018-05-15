Майкі Гарсія: Ломаченко не феномен

Майкі Гарсія

Чемпіон WBC в легкій вазі Майки Гарсія вважає, що йому вдасться перемогти чемпіона WBA Василя Ломаченка.

Про це він заявив у коментарі boxingnews24.

"Я можу зупинити його. Він виглядав вражаюче в боях з менш якісними суперниками. Але коли він вийшов на ринг з Лінаресом, йому не було легко", - зазначив Гарсія.

"Він переніс нокдаун і показав, що він теж вразливий. Він не феномен і не можна сказати, що він не від світу цього", - цитує Гарсію xsport.ua.

Як відомо, раніше стало відомо, коли і де Ломаченко може провести наступний бій.