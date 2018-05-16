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16.05.2018  11:13

Ломаченко - Лінарес: відомий боксер розповів, що не зробив суперник українця для перемоги

 Хорхе Лінарес не витримав потужного удару від Ломаченка по печінці/BoxingScene

Хорхе Лінаресу слід було "вижити" після потужного удару по печінці від Василя Ломаченка у 10-му раунді поєдинку 12 травня. 

У цьому випадку венесуелець міг би претендувати на те, щоб здобути перемогу за очками, каже екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі. 

"Що не зробив у цьому поєдинку Лінарес? Ну, принаймні він не піднявся (мається на увазі епізод із нокаутом у 10-му раунді - ред.). Точніше він підвівся, але здається не збирався продовжувати бій. Адже, якби він показав своїм виглядом та рухами, що хоче продовжувати битися, суддя б не завершував поєдинок", - каже Бредлі. 

"Лінарес точно не міг продовжувати - удар Ломи був дуже болючий. Я вам скажу, що коли ти пропускаєш у печінку від суперника, то одразу забуваєш про все, а головне - на деякий час втрачаєш усі свої вміння та навички", - сказав зірковий американець в інтерв'ю Fight Hub TV.

Нагадаємо, у 6-му раунді Лінарес відправив Ломаченка у нокдаун.

При цьому після бою з'ясувалося, що на момент нокауту Лінареса на суддівських записках була нічия

Також повідомлялося, що Боб Арум назвав Ломаченка справжній бійцем за те, що він вижив після нокдауну.





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