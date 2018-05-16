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16.05.2018  13:37

У США пророкують Ломаченку серйозні проблеми

 Василь Ломаченко та Майкі Гарсія/LA Times

Якщо Василь Ломаченко захоче битися із Майкі Гарсією, у нього можуть виникнути серйозні проблеми під час поєдинку. 

Таку заяву зробив відомий американський боксер Тімоті Бредлі. 

"Майкі - безперечно майстерний боксер. Він володіє хорошим ударом, у нього є хороше мислення, можна сказати, високий боксерський IQ. Також він вміє перелаштовуватися під час поєдинків", - вважає Бредлі. 

"Думаю, він створить Ломаченкові серйозні проблеми. Він може. За рахунок чого? Майкі вміє вести бій як на середній, так і не дальній дистанції. Він достатньо розумний і знає, що треба і що не треба робити з такими бійцями, як Лома. Звісно у Ломаченка буде свій план на бій, він буде проводити свої серії, буде рухатися. Тож я дуже хочу побачити цей бій", - заявив екс-чемпіон світу у двох напівсередніх категоріях в інтерв'ю Fight Hub TV. 

Раніше Майкі Гарсія зробив зухвалу заяву щодо бою Ломаченка із Хорхе Лінаресом.

При цьому Бредлі заявив, що Лінарес показав слабкі сторони Ломаченка.





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