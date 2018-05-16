Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
493 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 15:59
Ломаченко піднявся на другу сходинку у найпрестижнішому рейтингу
|Василь Ломаченко
Василь Ломаченко піднявся на другу сходинку у рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії від авторитетного видання The Ring.
Українець випередив американця Теренса Кроуфорда, але все ще відстає від казахстанського боксера Геннадія Головкіна.
Зазначимо, що такий прогрес став можливим завдяки перемозі над Хорхе Лінаресом та завоюванню титулу чемпіона світу за версіями WBA та The Ring у легкій вазі.
Нагадаємо, Ломаченко став автором унікального досягнення у світовому боксі.
Також стало відомо, що наступний бій Ломаченко проведе наприкінці серпня.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій