Боб Арум: Мейвезер хоче побачити, як Ломаченко знищить Девіса

Василь Ломаченко

Легендарний боксер Флойд Мейвезер хочу побачити перемогу Василя Ломаченка над Джервонтою Девісом.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум в інтерв'ю badlefthook.

"Думаю, ви повинні запитати Флойда. Він дзвонив Тодду Дю Беффу (президенту Top Rank - прим.). Думаю, Девіс чимось розлютив Мейвезера і тепер Флойд хоче побачити, як Ломаченко знищить в рингу його боксера", - сказав Арум.

Нагадаємо, що Бельтран хоче битися з Ломаченком.

Також була інформація, що Ломаченко піднявся на другу сходинку у найпрестижнішому рейтингу.