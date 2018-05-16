Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
256 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
16.05.2018  17:40

Боб Арум: Мейвезер хоче побачити, як Ломаченко знищить Девіса

Василь Ломаченко

Легендарний боксер Флойд Мейвезер хочу побачити перемогу Василя Ломаченка над Джервонтою Девісом.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум в інтерв'ю badlefthook.

"Думаю, ви повинні запитати Флойда. Він дзвонив Тодду Дю Беффу (президенту Top Rank - прим.). Думаю, Девіс чимось розлютив Мейвезера і тепер Флойд хоче побачити, як Ломаченко знищить в рингу його боксера", - сказав Арум.

Нагадаємо, що Бельтран хоче битися з Ломаченком.

Також була інформація, що Ломаченко піднявся на другу сходинку у найпрестижнішому рейтингу.





Читай також
Ломаченко піднявся на другу сходинку у найпрестижнішому рейтингу
Ломаченко - Лінарес: відомий боксер розповів, що не зробив суперник українця для перемоги
Майкі Гарсія: Ломаченко не феномен
Бельтран хоче битися з Ломаченком
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
18:55
Бокс. Бій Усик - Гассієв може відбутися 21 липня
18:36
Футбол. Захиснику Шахтаря зламали ніс
18:19
Баскетбол. Стало відомо, скільки Леброн Джеймс заробив у сезоні 2017/18
17:58
Футбол. Леоненко: Хацкевич підійшов би Шахтарю
17:40
Бокс. Боб Арум: Мейвезер хоче побачити, як Ломаченко знищить Девіса
17:22
Футбол. Легендарний Буффон завершить кар'єру після закінчення сезону
16:57
Футбол. Вербич зізнався, як лагідно називає Шапаренка
16:39
Футбол. Шевченко розповів про особливе ставлення до нього з боку Лобановського
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!