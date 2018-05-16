Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
256 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 17:40
Боб Арум: Мейвезер хоче побачити, як Ломаченко знищить Девіса
|Василь Ломаченко
Легендарний боксер Флойд Мейвезер хочу побачити перемогу Василя Ломаченка над Джервонтою Девісом.
Про це повідомив промоутер українця Боб Арум в інтерв'ю badlefthook.
"Думаю, ви повинні запитати Флойда. Він дзвонив Тодду Дю Беффу (президенту Top Rank - прим.). Думаю, Девіс чимось розлютив Мейвезера і тепер Флойд хоче побачити, як Ломаченко знищить в рингу його боксера", - сказав Арум.
Нагадаємо, що Бельтран хоче битися з Ломаченком.
Також була інформація, що Ломаченко піднявся на другу сходинку у найпрестижнішому рейтингу.
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