Майк Тайсон і Ленокс Льюїс завітають до Києва

Майк Тайсон

Легенди світового боксу Майк Тайсон, Ленокс Льюїс і Евандер Холіфілд приїдуть до Києва на конгрес WBC.

Про це повідомив президент організації Маурісіо Сулейман на зустрічі з Віталієм Кличком.

"Ми очікуємо близько 700 гостей-учасників конгресу: зірки світового боксу, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні функціонери", - сказав Кличко.

Конгрес відбудеться в Києві з 30 вересня до 5 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв може відбутися 21 липня.