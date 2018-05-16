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16.05.2018  21:54

Майк Тайсон і Ленокс Льюїс завітають до Києва

Майк Тайсон

Легенди світового боксу Майк Тайсон, Ленокс Льюїс і Евандер Холіфілд приїдуть до Києва на конгрес WBC.

Про це повідомив президент організації Маурісіо Сулейман на зустрічі з Віталієм Кличком.

"Ми очікуємо близько 700 гостей-учасників конгресу: зірки світового боксу, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні функціонери", - сказав Кличко.

Конгрес відбудеться в Києві з 30 вересня до 5 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв може відбутися 21 липня.





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