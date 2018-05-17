Стало відомо, коли проведе наступний бій перспективний українець

Олександр Тесленко

Наступним суперником перспективного українського супертяжа Олександра Тесленка стане американський боксер Терренс Марбра.

Бій Тесленко - Марбра відбудеться 19 травня в Мулвейні, США.

Раніше була інформація, що Тесленко виграв черговий бій нокаутом.