Боксера, який виграв у Ломаченка, затримала поліція за крадіжку пива

Орландо Салідо

Колишній суперник Василя Ломаченка Орландо Салідо підозрюється в крадіжці 16 банок пива з магазину.

Екс-боксер прийшов в компанії трьох товаришів купити пиво рано вранці, але співробітник магазина відмовив їм у продажу, оскільки алкогольні напої в окрузі Кортінас не можна купувати до 8 ранку.

Компанія проігнорувала заборону і, забравши пиво, пішла. Салідо заарештували 16-го травня близько 7 ранку. Об 11.30 того ж дня Орландо покинув поліцію після сплати застави в сумі 800 песо.

Відзначимо, що Салідо є кандидатом в депутати одного з округів в мексиканському місті Сьюдад-Обрегон, пише tribuna.com.

Раніше Салідо було заарештовано за бійку в барі.

Нагадаємо, Салідо після поразки від Мігеля Романа заявив, що йде з боксу, проте згодом він змінив своє рішення, запланувавши наступний бій на 2018 рік.