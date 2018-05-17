Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1809 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.05.2018  08:59

Боксера, який виграв у Ломаченка, затримала поліція за крадіжку пива

Орландо Салідо

Колишній суперник Василя Ломаченка Орландо Салідо підозрюється в крадіжці 16 банок пива з магазину.

Екс-боксер прийшов в компанії трьох товаришів купити пиво рано вранці, але співробітник магазина відмовив їм у продажу, оскільки алкогольні напої в окрузі Кортінас не можна купувати до 8 ранку.

Компанія проігнорувала заборону і, забравши пиво, пішла. Салідо заарештували 16-го травня близько 7 ранку. Об 11.30 того ж дня Орландо покинув поліцію після сплати застави в сумі 800 песо.

Відзначимо, що Салідо є кандидатом в депутати одного з округів в мексиканському місті Сьюдад-Обрегон, пише tribuna.com.

Раніше Салідо було заарештовано за бійку в барі.

Нагадаємо, Салідо після поразки від Мігеля Романа заявив, що йде з боксу, проте згодом він змінив своє рішення, запланувавши наступний бій на 2018 рік





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
11:36
Футбол. Платіж солідарності від трансферу Ярмоленка отримала лише одна футбольна школа
11:16
Футбол. Перспективний захисник не приїде до збірної України?
10:37
Футбол. Нападник Динамо увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги Європи
10:30
Теніс. Долгополов пропустить турнір у Женеві
10:13
Футбол. Тренер Марселя: Нам нема чого соромитися через поразку
09:54
Інше. УПЛ планує створити кіберфутбольную лігу
09:34
Футбол. Матч Україна - Албанія перенесений на 3-е червня
09:21
Футбол. Сімеоне: Ми стали сильнішими
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!