Відомий промоутер порівняв Ломаченка з одним із найкращих боксерів в історії

Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес перед боєм 12 травня

Василь Ломаченко провів чудовий поєдинок проти Хорхе Лінареса і тепер може вважатися одним із найкращих боксерів в історії.

Про це у своїй колонці на BoxingScene написав відомий британський промоутер, засновник каналу BoxNation Френк Воррен.

"Я упевнений у тому, що Ломаченко - найкращий боєць, кого я бачив після Шуга Рея Леонарда (олімпійський чемпіон 1976, у профі - багаторазовий чемпіон світу у напівсередній, середній та напівважкій вагових категоріях - ред.). Українець спромігся зберегти свій високий рівень після того, як піднявся у двох вагових категоріях, а у день поєдинку втратив щонайменше 4 кг. Лінарес безперечно виглядав значно більшим хлопцем за Ломаченка, проте той знищив його так само вміло та впевнено, як і інших суперників", - написав Воррен.

"Дивлячись на його фантастичний ритм, те, як він рухається та при цьому тримає чудовий баланс, як він викидує свої удари, можу припустити, що він навіть перевершить Леонарда. Ломаченко для мене - феноменальний боксер. Зараз йому - 30 років, і ми можемо лише здогадуватися, як би він виглядав, якби перейшов у профі раніше", - йдеться у колонці спеціаліста.

"І ще одне: не слід забувати, що ми мали шоу із повним аншлагом у Нью-Йорку, на великій арені Медісон Сквер Гарден. У ньому билися боксери з України та Венесуели. Це говорить про те, що часи змінюються, і тепер глядач хоче бачити великі протистояння великих бійців, незважаючи на те, звідки вони", - додав Воррен.

Нагадаємо, раніше потенційний суперник Ломаченка та відомий боксер із США Майкі Гарсія засумнівався у феноменальності українця.

Проте призер ОІ-2012 назвав Ломаченка найкращим боксером на планеті.

Також стало відомо, що бій Ломаченко - Лінарес став найбільш рейтинговим на кабельному ТБ у США.