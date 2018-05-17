Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
465 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.05.2018  16:17

Відомий промоутер порівняв Ломаченка з одним із найкращих боксерів в історії

 Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес перед боєм 12 травня

Василь Ломаченко провів чудовий поєдинок проти Хорхе Лінареса і тепер може вважатися одним із найкращих боксерів в історії.

Про це у своїй колонці на BoxingScene написав відомий британський промоутер, засновник каналу BoxNation Френк Воррен. 

"Я упевнений у тому, що Ломаченко - найкращий боєць, кого я бачив після Шуга Рея Леонарда (олімпійський чемпіон 1976, у профі - багаторазовий чемпіон світу у напівсередній, середній та напівважкій вагових категоріях - ред.). Українець спромігся зберегти свій високий рівень після того, як піднявся у двох вагових категоріях, а у день поєдинку втратив щонайменше 4 кг. Лінарес безперечно виглядав значно більшим хлопцем за Ломаченка, проте той знищив його так само вміло та впевнено, як і інших суперників", - написав Воррен. 

"Дивлячись на його фантастичний ритм, те, як він рухається та при цьому тримає чудовий баланс, як він викидує свої удари, можу припустити, що він навіть перевершить Леонарда. Ломаченко для мене - феноменальний боксер. Зараз йому - 30 років, і ми можемо лише здогадуватися, як би він виглядав, якби перейшов у профі раніше", - йдеться у колонці спеціаліста. 

"І ще одне: не слід забувати, що ми мали шоу із повним аншлагом у Нью-Йорку, на великій арені Медісон Сквер Гарден. У ньому билися боксери з України та Венесуели. Це говорить про те, що часи змінюються, і тепер глядач хоче бачити великі протистояння великих бійців, незважаючи на те, звідки вони", - додав Воррен. 

Нагадаємо, раніше потенційний суперник Ломаченка та відомий боксер із США Майкі Гарсія засумнівався у феноменальності українця.

Проте призер ОІ-2012 назвав Ломаченка найкращим боксером на планеті.

Також стало відомо, що бій Ломаченко - Лінарес став найбільш рейтинговим на кабельному ТБ у США.





Читай також
У США пророкують Ломаченку серйозні проблеми
Ломаченко - Лінарес: відомий боксер розповів, що не зробив суперник українця для перемоги
Ломаченко піднявся на другу сходинку у найпрестижнішому рейтингу
Світоліна: Ломаченко - великий чемпіон
Усі знали, що Ломаченко - талант. Перемігши Лінареса, він довів, що є бійцем - Арум
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
19:59
Футбол. Легенда Шахтаря отримав пропозицію від турецького гранда
19:49
Футбол. Захисник Динамо: Матчі проти Шахтаря - це завжди дербі
19:20
Футбол. На лідера Шахтаря намагаються збити ціну - експерт
18:59
Футбол. Гравець Динамо про дербі із Шахтарем: Звісно є різниця, чи мати два або п'ять очок різниці на фініші
18:44
Теніс. Стало відомо, чим загрожує Світоліній можлива невдача на турнірі у Римі
18:32
Футбол. Бразилець Шахтаря може знову замінити співвітчизника з Ювентуса
18:16
Теніс. Визначився суперник Світоліної в 1/4 фіналу турніру у Римі
17:53
Футбол. Шапаренко: У матчі з Шахтарем усі гравці Динамо хочуть реабілітуватися перед фанатами
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!