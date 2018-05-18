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300 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 10:14
Мейвезер розповість своєму боксеру, як побити Ломаченка
|Флойд Мейвезер і Джервонта Девіс
Джервонта Девіс - фаворит у можливому бою з Василем Ломаченком.
Про це заявив промоутер американця легендарний Флойд Мейвезер.
"Ломаченко - міцний боксер, але я можу розповісти Танку (прізвисько Джервонти Девіса - прим.), що треба робити в рингу проти нього. Якщо, звичайно, бій відбудеться колись, що малоймовірно", - сказав він.
"Думаю, Ломаченко проведе бій з Гарсією. Сумніваюся, що у Василя такий же сильний удар, як у Майкі. Удар Лінареса, який привів до нокдауну, навіть і не був ударом", - зазначив Флойд.
"Повірте, Девіс набагато кращий панчер, ніж Хорхе. Якби так влучив Джервонта, він би нокаутував Ломаченка", - цитує Мейвезера tribuna.com.
Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що Мейвезер хоче побачити, як Ломаченко знищить Девіса.
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