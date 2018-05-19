Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1020 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 12:59
Ломаченко після перемоги над Лінаресом придбав елітне авто. ФОТО. ВІДЕО
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко став володарем новенького Mercedes G-63 Brabus, в народі відомий, як Кубик.
Відповідне відео з'явилося на пабліку Luckypunch.net.
Згідно сайту генерального представництва Mercedes-Benz в Україні, вартість автомобіля стартує від 3,7 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що авторитетний рерурс ESPN поставив українця на перше місце в рейтингу боксерів в незалежності від вагової категорії.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Футбол. Бєсєдін: Дамо Шахтарю бій
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій