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19.05.2018  12:59

Ломаченко після перемоги над Лінаресом придбав елітне авто. ФОТО. ВІДЕО

 

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко став володарем новенького Mercedes G-63 Brabus, в народі відомий, як Кубик.

Відповідне відео з'явилося на пабліку Luckypunch.net.

Згідно сайту генерального представництва Mercedes-Benz в Україні, вартість автомобіля стартує від 3,7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що авторитетний рерурс ESPN поставив українця на перше місце в рейтингу боксерів в незалежності від вагової категорії.





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