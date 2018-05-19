Ломаченко після перемоги над Лінаресом придбав елітне авто. ФОТО. ВІДЕО

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко став володарем новенького Mercedes G-63 Brabus, в народі відомий, як Кубик.

Відповідне відео з'явилося на пабліку Luckypunch.net.

Згідно сайту генерального представництва Mercedes-Benz в Україні, вартість автомобіля стартує від 3,7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що авторитетний рерурс ESPN поставив українця на перше місце в рейтингу боксерів в незалежності від вагової категорії.