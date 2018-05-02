Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 18:35
Кличко розповів, за якої умови він повернеться на ринг
|Володимир Кличко
Володимир Кличко може повернутися на ринг лише в рамках благодійності.
Про це розповів сам екс-чемпіон світу.
"Люди можуть змінювати сфери діяльності багато разів протягом життя. Подивіться на Арнольда Шварценеггера: він був спортсменом, потім став актором, потім політиком, з політики перейшов у бізнес, а зараз займається екологічними проблемами", - сказав Володимир.
"Але якщо я і вийду зараз на ринг, то тільки в благодійних цілях", - цитує Кличка tribuna.com.
Раніше була інформація, що Кличко отримає ступінь доктора філософії у швейцарському університеті.
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