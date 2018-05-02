Кличко розповів, за якої умови він повернеться на ринг

Володимир Кличко

Володимир Кличко може повернутися на ринг лише в рамках благодійності.

Про це розповів сам екс-чемпіон світу.

"Люди можуть змінювати сфери діяльності багато разів протягом життя. Подивіться на Арнольда Шварценеггера: він був спортсменом, потім став актором, потім політиком, з політики перейшов у бізнес, а зараз займається екологічними проблемами", - сказав Володимир.

"Але якщо я і вийду зараз на ринг, то тільки в благодійних цілях", - цитує Кличка tribuna.com.

Раніше була інформація, що Кличко отримає ступінь доктора філософії у швейцарському університеті.