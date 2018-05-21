Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1526 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 08:31
Українець нокаутував у другому раунді американця
|Олександр Тесленко
Перспективний український супертяж Олександр Тесленко здобув свою другу перемогу в 2018 році.
Тесленко нокаутував у другому раунді американця Терренса Марбру (9-6, 7 КО).
Раніше була інформація, що Тесленко виграв черговий бій нокаутом.
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