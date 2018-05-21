Українець нокаутував у другому раунді американця

Олександр Тесленко

Перспективний український супертяж Олександр Тесленко здобув свою другу перемогу в 2018 році.

Тесленко нокаутував у другому раунді американця Терренса Марбру (9-6, 7 КО).

Раніше була інформація, що Тесленко виграв черговий бій нокаутом.