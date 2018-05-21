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21.05.2018  09:16

Боксер Мейвезера в наступному поєдинку не зустрінеться з Ломаченком

Джервонта Девіс

Зараз поки ще рано проводити бій Василя Ломаченка і Джеровнти Девіса.

Про це заявив промоутер американця легендарний Флойд Мейвезер.

"Точно не Ломаченко. Ну... Вся справа в тому, що з цим боєм нема чого поспішати. Поки що в цьому поєдинку немає ніякого сенсу", - сказав він.

"Моє завдання як промоутера полягає в тому, щоб забезпечити своїх пацанів чудовими гонорарами і чемпіонськими поєдинками. Самі знаєте, в серпні Жервонта втратив титул на вагах. Але я - не просто промоутер, а крутий промоутер. І у мене вийшло зробити хлопцеві ще один титульний бій. І тепер він знову чемпіон", - зазначив Мейвезер.

"Я ось думаю зробити Жервонті бій з чемпіоном (IBF) в легкій вазі Робертом Істером", - цитує Флойда vringe.com.

Як відомо, Ломаченко свій наступний бій проведе 25-го серпня. 

Раніше була інформація, що Мейвезер розповість своєму боксеру, як побити Ломаченка.





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