Боксер Мейвезера в наступному поєдинку не зустрінеться з Ломаченком
|Джервонта Девіс
Зараз поки ще рано проводити бій Василя Ломаченка і Джеровнти Девіса.
Про це заявив промоутер американця легендарний Флойд Мейвезер.
"Точно не Ломаченко. Ну... Вся справа в тому, що з цим боєм нема чого поспішати. Поки що в цьому поєдинку немає ніякого сенсу", - сказав він.
"Моє завдання як промоутера полягає в тому, щоб забезпечити своїх пацанів чудовими гонорарами і чемпіонськими поєдинками. Самі знаєте, в серпні Жервонта втратив титул на вагах. Але я - не просто промоутер, а крутий промоутер. І у мене вийшло зробити хлопцеві ще один титульний бій. І тепер він знову чемпіон", - зазначив Мейвезер.
"Я ось думаю зробити Жервонті бій з чемпіоном (IBF) в легкій вазі Робертом Істером", - цитує Флойда vringe.com.
Як відомо, Ломаченко свій наступний бій проведе 25-го серпня.
Раніше була інформація, що Мейвезер розповість своєму боксеру, як побити Ломаченка.
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