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21.05.2018  10:10

Бій Усик - Гассієв відбудеться після футбольного ЧС-2018

 

Українець Олександр Усик битиметься з росіянином Муратом Гассієвим в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в другій половині липня.

Як повідомляє журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, новою датою проведення поєдинку може стати 21 липня.

Промоутер Гассієва Алєксєй Васільєв точну дату не називає, але підтверджує, що бій відбудеться після фіналу футбольного ЧС-2018, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

"Бій, швидше за все, відбудеться після завершення чемпіонату світу з футболу. Ймовірно, це станеться влітку. Точну дату і місце проведення поєдинку оголосять організатори турніру", - сказав він.

"Вся інша інформація, що з'являється в ЗМІ - чутки. Наскільки нам відомо, травма Олександра Усика в даний час залікована і перешкод для підготовки спортсмена до фіналу немає", - цитує Васільєва Allboxing.ru.

Раніше була інформація, що бій Усик - Гассієв може відбутися 21 липня.





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