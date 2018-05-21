Ломаченку хочуть організувати бій в Британії
|Василь Ломаченко
Британський промоутер Френк Воррен хоче організувати бій Василя Ломаченка в Великобританії.
Про це він заявив у коментарі iFL TV.
"Я вражений Ломаченком. Я можу назвати його найкращим з усіх, кого мені доводилося бачити. У ньому є щось особливе", - сказав промоутер.
"Лінарес намагався показати всі кращі якості і було видно його бажання перемогти, але Ломаченко показав потужний бій. Він продемонстрував відмінний ритм і баланс. Це приголомшливо. Завоювати стільки титулів в різних дивізіонах всього за 12 боїв - я такого не бачив", - зазначив Уоррен.
"Я буду розмовляти з Бобом Арумом. Ми хочемо привезти його до Британії, щоб фанати могли побачити сучасну легенду", - цитує промоутера iSport.
Раніше була інформація, що Ломаченко - найкращий боксер світу за версією ESPN.
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